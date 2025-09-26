Xiaomi apre un centro di ricerca a Monaco e punta a portare le sue automobili in Europa
Xiaomi fa un altro passo in avanti nella sua strategia di penetrazione del mercato europeo dell'automobile aprendo un centro di ricerca a Monaco, nel cuore dell'automotive tedesco, in vista della commercializzazione in Europa dei suoi modelli. 🔗 Leggi su Dday.it
Xiaomi EV apre centro R&D e Design a Monaco: svolta per la mobilità smart europea
Xiaomi EV apre centro R&D e Design a Monaco: svolta per la mobilità smart europea
Xiaomi apre il nuovo centro europeo di R&D e Design per l’auto smart - A Monaco di Baviera nasce un centro che unisce ricerca, design e innovazione per spingere Xiaomi EV verso la conquista del mercato europeo ... Lo riporta automoto.it
Xiaomi apre a Monaco il primo centro europeo per l’auto elettrica. E strappa talenti a Bmw - Dopo il lancio in Cina dei modelli SU7, SU7 Ultra e YU7, Xiaomi compie così un passo concreto verso il suo ingresso nel mercato europeo, previsto nel 2027. Segnala ilsole24ore.com