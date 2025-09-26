Xiaomi 17 Pro è quello che iPhone 17 Pro non ha osato essere

Wired.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha un nome e un aspetto molto simili a quello di un certo smartphone Apple, ma con una novità nella parte posteriore. L'abbiamo avuto in mano in anteprima. 🔗 Leggi su Wired.it

Xiaomi sfida l’ultimo Apple: Xiaomi 17 contro iPhone 17

La fotocamera di Xiaomi 17 Pro sfida iPhone 17 Pro nei primi test ufficiali

xiaomi 17 pro 232Xiaomi 17 Series &#232; ufficiale: i Pro hanno schermi posteriori, per tutti autonomia record - Xiaomi ha lanciato ufficialmente la serie 17 con i modelli Pro e Pro Max dotati di innovativi schermi posteriori interattivi. Scrive hwupgrade.it

