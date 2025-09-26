Xiaomi 15T Pro e 15T in offerta lancio con smartwatch e Photo Printer incluso

Pantareinews.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Xiaomi 15T Pro e Xiaomi 15T in offerta lancio con smartwatch e Photo Printer inclusi con sconti aggiuntivi tramite coupon. I nuovi top di gamma Xiaomi presentati l 24 settembre sono già disponibili all’acquisto e con sconti interessanti. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. iPhone 16 Pro Max da 256 GB scontato di 290€: gli iPhone scontati con l’arrivo di iPhone 17. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

xiaomi 15t pro e 15t in offerta lancio con smartwatch e photo printer incluso

© Pantareinews.com - Xiaomi 15T Pro e 15T in offerta lancio con smartwatch e Photo Printer incluso

In questa notizia si parla di: xiaomi - offerta

Talmente piccolo che sta in borsa: il mini compressore Xiaomi è potente e oggi anche in super offerta

Xiaomi Pad 7 Pro è in super offerta: prezzo sotto i 350 euro grazie al coupon

Gonfia gomme e pneumatici ovunque: il compressore smart di Xiaomi adesso è in super offerta

xiaomi 15t pro 15tXiaomi, smartphone top a prezzo stracciato e ricevi in regalo uno smartwatch - Da oggi li trovi in offerta con un doppio sconto e ricevi in regalo anche lo Xiaomi Watch S4. Segnala libero.it

xiaomi 15t pro 15tXiaomi 15T e Pro offrono fotocamere Leica e funzione walkie talkie - I terminali mettono a disposizione una tripla fotocamera posteriore creata in collaborazione con Leica. Si legge su macitynet.it

Cerca Video su questo argomento: Xiaomi 15t Pro 15t