Xiaomi 15T Pro e Xiaomi 15T in offerta lancio con smartwatch e Photo Printer inclusi con sconti aggiuntivi tramite coupon. I nuovi top di gamma Xiaomi presentati l 24 settembre sono già disponibili all’acquisto e con sconti interessanti. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. iPhone 16 Pro Max da 256 GB scontato di 290€: gli iPhone scontati con l’arrivo di iPhone 17. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Xiaomi 15T Pro e 15T in offerta lancio con smartwatch e Photo Printer incluso