Xiaomi 15T e 15T Pro protagonisti di offerte imperdibili in bundle con REDMI Pad 2 Pro

I nuovissimi Xiaomi 15T e 15T Pro sono protagonisti di ottime offerte bundle col tablet REDMI Pad 2 Pro e non solo: ecco tutti i dettagli.

Xiaomi 15T e 15T Pro protagonisti di un’interessante promo lancio sul sito ufficiale

A Monaco di Baviera nasce un centro che unisce ricerca, design e innovazione per spingere Xiaomi EV verso la conquista del mercato europeo - facebook.com Vai su Facebook

Vivi il tennis da protagonista grazie a Xiaomi! Acquista Xiaomi 15T Series con il bundle Xiaomi Watch S4 e Xiaomi Portable Photo Printer Pro e avrai la possibilità di vincere due biglietti per le Nitto ATP Finals, che si terranno dal 9 al 16 novembre presso I - X Vai su X

Xiaomi 15T e 15T Pro arrivano in Italia assieme a frigoriferi, lavasciuga e condizionatori - L'azienda cinese ha annunciato i suoi nuovi smartphone di fascia alta nel corso di un evento a Monaco di Baviera. Scrive corriere.it

Xiaomi 15T e 15T Pro ufficiali con fotocamere Leica e comunicazione offline - Xiaomi Offline Communication: comunicazione vocale tra Xiaomi della serie 15T purché siano entro 1,3km di distanza (modello standard) o 1,9km (modello Pro). Come scrive hdblog.it