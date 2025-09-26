X-Men ’97 ma quando esce la seconda stagione? Finalmente abbiamo qualche indizio
Il ritorno degli X-Men in forma animata aveva convinto praticamente tutti un anno fa con la prima stagione della serie revival, ma ci sarà da aspettare ancora per i nuovi episodi Marvel Animation ha pubblicato molte serie diverse su Disney+ dal 2021, anche se in modo molto poco regolare. What If.? ha visto l'arrivo di tre stagioni tra il 2021 e il 2024, ma ci sono voluti quattro anni per avere Marvel Zombies (nonostante fosse stata annunciata nel 2022). Sembra inoltre che ci sarà un intervallo di oltre due anni tra le stagioni di X-Men '97 e Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere. Questo livello di incoerenza non gioverà agli indici di ascolto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
