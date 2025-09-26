X Factor Jake La Furia svela i messaggi mattutini di Achille Lauro | Cucciolo mio è il tuo giorno

Movieplayer.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra risate e complicità, il rapper ha letto in diretta gli sms del collega, regalando uno dei momenti più virali dell'ultima puntata dedicata alle audizioni del talent show. Ieri sera, 25 settembre, su Sky è andato in onda il terzo e ultimo appuntamento con le audizioni dei giovani talenti, che si sono presentati davanti al panel dei quattro giudici di X Factor: i confermati Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, a cui si è aggiunta la new entry Francesco Gabbani. Alla conduzione, per il secondo anno consecutivo, Giorgia ha guidato la serata con il suo stile elegante e la sua ironia. Achille e Jake sono stati protagonisti di un siparietto che ha conquistato il pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

x factor jake la furia svela i messaggi mattutini di achille lauro cucciolo mio 232 il tuo giorno

© Movieplayer.it - X Factor, Jake La Furia svela i messaggi mattutini di Achille Lauro: “Cucciolo mio, è il tuo giorno”

In questa notizia si parla di: factor - jake

X Factor 2025 su Sky e NOW: il nuovo spot con Achille Lauro, Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi

? X FACTOR 2025: Prime IMMAGINI della giuria! Achille Lauro vs Jake La Furia, scintille già? ?

“La politica? È fatta da papponi. Io voto se no mia madre mi ammazza. Achille Lauro è il re dei paraculi, ma ci intendiamo”: Jake La Furia pronto per X Factor

X Factor, Jake La Furia svela i messaggi mattutini di Achille Lauro: “Cucciolo mio, è il tuo giorno” - Tra risate e complicità, il rapper ha letto in diretta gli sms del collega, regalando uno dei momenti più virali dell'ultima puntata dedicata alle audizioni del talent show. Come scrive movieplayer.it

x factor jake furiaLe pagelle della terza puntata di audizioni di “X Factor 2025”: Achille Lauro contro tutti - Nelle ultime audizioni andate in onda stasera 25 settembre su Sky il livello degli aspiranti cantanti è salito vertiginosamente ... Da iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: X Factor Jake Furia