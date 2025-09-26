Tra risate e complicità, il rapper ha letto in diretta gli sms del collega, regalando uno dei momenti più virali dell'ultima puntata dedicata alle audizioni del talent show. Ieri sera, 25 settembre, su Sky è andato in onda il terzo e ultimo appuntamento con le audizioni dei giovani talenti, che si sono presentati davanti al panel dei quattro giudici di X Factor: i confermati Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, a cui si è aggiunta la new entry Francesco Gabbani. Alla conduzione, per il secondo anno consecutivo, Giorgia ha guidato la serata con il suo stile elegante e la sua ironia. Achille e Jake sono stati protagonisti di un siparietto che ha conquistato il pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - X Factor, Jake La Furia svela i messaggi mattutini di Achille Lauro: “Cucciolo mio, è il tuo giorno”