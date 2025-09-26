X Factor Jake La Furia svela i messaggi mattutini di Achille Lauro | Cucciolo mio è il tuo giorno
Tra risate e complicità, il rapper ha letto in diretta gli sms del collega, regalando uno dei momenti più virali dell'ultima puntata dedicata alle audizioni del talent show. Ieri sera, 25 settembre, su Sky è andato in onda il terzo e ultimo appuntamento con le audizioni dei giovani talenti, che si sono presentati davanti al panel dei quattro giudici di X Factor: i confermati Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, a cui si è aggiunta la new entry Francesco Gabbani. Alla conduzione, per il secondo anno consecutivo, Giorgia ha guidato la serata con il suo stile elegante e la sua ironia. Achille e Jake sono stati protagonisti di un siparietto che ha conquistato il pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: factor - jake
X Factor 2025 su Sky e NOW: il nuovo spot con Achille Lauro, Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi
? X FACTOR 2025: Prime IMMAGINI della giuria! Achille Lauro vs Jake La Furia, scintille già? ?
“La politica? È fatta da papponi. Io voto se no mia madre mi ammazza. Achille Lauro è il re dei paraculi, ma ci intendiamo”: Jake La Furia pronto per X Factor
Domani, giovedì 25 settembre ? Alle 15.00 ?Achille Lauro e Jake La Furia saranno ospiti in #TheFlight Segui la diretta su RTL 102.5 PLAY https://pulse.ly/59immyl7dz #XF2025 X Factor Italia - facebook.com Vai su Facebook
“Preparo grandi pagliacciate”: Jake La Furia carico per X Factor 2025. Giorgia: “L’empatia è importante”. Il Bootcamp cambia e il gioco si fa più duro #XF2025 @FQMagazineit https://ilfattoquotidiano.it/?p=8120414 via @fattoquotidiano - X Vai su X
X Factor, Jake La Furia svela i messaggi mattutini di Achille Lauro: “Cucciolo mio, è il tuo giorno” - Tra risate e complicità, il rapper ha letto in diretta gli sms del collega, regalando uno dei momenti più virali dell'ultima puntata dedicata alle audizioni del talent show. Come scrive movieplayer.it
Le pagelle della terza puntata di audizioni di “X Factor 2025”: Achille Lauro contro tutti - Nelle ultime audizioni andate in onda stasera 25 settembre su Sky il livello degli aspiranti cantanti è salito vertiginosamente ... Da iodonna.it