In onda ieri sera. Terzo e ultimo appuntamento ieri sera per le Audizioni di X Factor 2025, il format Sky Original prodotto da Fremantle. Sul palco dell’Allianz Cloud di Milano si sono alternati decine di aspiranti talenti davanti ai giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, guidati fino all’ultimo passo dalla carica e dall’empatia di Giorgia. L’obiettivo era sempre lo stesso: ottenere almeno tre “sì” per superare questa prima selezione. Ascolti e numeri in crescita. La puntata ha confermato l’interesse del pubblico: su Sky Uno+1 e on demand ha registrato una media di 596 mila spettatori e il 2,9% di share, con un incremento dell’8% rispetto alla scorsa settimana. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - X Factor: dall’inedito alle cover indimenticabili, i volti che hanno conquistato i giudici

X Factor 2025, la catanese Delia Buglisi "stordisce" tutti con Sakura di Rosalia: è standing ovation La 25enne è stata molto apprezzata dal pubblico e dall'intera giuria

X Factor, Vicky sorprende con una cover in napoletano e spagnolo de La Cura Per Me: il video e la reazione dei giudici - Sono ufficialmente iniziate le audizioni per la nuova edizione di X Factor, il celebre talent show ha fatto il suo ritorno ieri sera su Sky Uno e ha già attirato l'attenzione del pubblico.