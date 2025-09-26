X Factor 2025 | i concorrenti che hanno superato le Audizioni e vanno ai Bootcamp

Dopo le tre serate di Audizioni, il 2 e il 9 ottobre 2025 andranno in onda su Sky i Bootcamp, con una formula tutta nuova. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - X Factor 2025: i concorrenti che hanno superato le Audizioni e vanno ai Bootcamp

In questa notizia si parla di: factor - concorrenti

X Factor 2025, i giudici e Giorgia si raccontano: "Noi concorrenti? Mai, troppa pressione"

A "X Factor 2025" i concorrenti hanno cercato di dare il massimo di fronte ai 4 affiatati giudici

X Factor 2025: ultime Audizioni su Sky e NOW, giudici pronti a scegliere i talenti per i Bootcamp Giovedì 25 settembre, su Sky e in streaming su NOW, arriva la terza e ultima parte delle Audizioni di X Factor 2025. Per gli aspiranti concorrenti è l’ultima opportuni - facebook.com Vai su Facebook

X Factor 2025, chi sono i concorrenti della seconda Audition:... - X Vai su X

Le pagelle della terza puntata di audizioni di “X Factor 2025”: Achille Lauro contro tutti - Nelle ultime audizioni andate in onda stasera 25 settembre su Sky il livello degli aspiranti cantanti è salito vertiginosamente ... Secondo iodonna.it

X Factor 2025, cosa è successo nella puntata del 25 settembre: chi ha ottenuto i 4 sì dai giudici - Hanno ottenuto l'accesso ai Bootcamp con quattro sì i 16enni Tommaso Vulpio ed Alessandro Tommasi. Lo riporta maridacaterini.it