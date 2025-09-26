X Factor 2025 | gran finale per le ultime Audition ora si passa ai nuovi Bootcamp!

Con l'ultimo appuntamento cone le Audition si è conclusa ieri la prima fase di X Facor 2025. Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani hanno ascoltato cover e inediti, permettendo a 17 concorrenti di accedere ai Bootcamp, che saranno in una veste completamente nuova. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - X Factor 2025: gran finale per le ultime Audition, ora si passa ai nuovi Bootcamp!

X Factor 2025: Gran Finale delle Audizioni Prima dei Bootcamp

