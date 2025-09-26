Milano, 26 settembre 2025 - Quattro “sì” per la fase delle Auditions di X Factor 2025 che si è conclusa con la puntata di ieri sera, giovedì 25 settembre, andata in onda come di consueto su Sky e Now. Da giovedì 2 ottobre spazio alla fase dei Bootcamp, che vivrà una formula nuova rispetto al consueto: in questa edizione del talent show targato Banijay gli artisti si esibiranno davanti a tutti e quattro i giudici e avranno necessariamente bisogno di 4 “sì” per passare agli Home Visit. I giochi, almeno per la prima fase del talent show, sono ormai fatti: fra i concorrenti che abbiamo visto in tv nelle ultime settimane c’è quello o quella che al termine della finale di Napoli del 4 dicembre festeggerà la vittoria della diciannovesima edizione di X Factor. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - X Factor 2025, cosa è successo nell’ultima puntata delle Auditions: brillano Layana e Rob