X Factor 2025 Audizioni chiuse | 596mila spettatori su Sky e NOW +8% e social in crescita

Terzo e ultimo appuntamento, ieri sera, per le Audizioni di X Factor 2025, lo show Sky Original prodotto da Fremantle. Ed è stata una nuova sfilata di artisti ricchi di talento davanti ai giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi; artisti accompagnati fino a un centimetro prima del palco dall’energia, dall’empatia e dal carisma di Giorgia, che sono approdati al giudizio. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - X Factor 2025, Audizioni chiuse: 596mila spettatori su Sky e NOW, +8% e social in crescita

