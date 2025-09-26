X Factor 2025 a soli 16 anni Alessandro Tomasi canta Riccardo Cocciante e travolge la giuria – IL VIDEO

Quest’anno X Factor 2025 ha dimostrato già che il trend dei cantanti è uno: più cantautorato. Per questo molti degli aspiranti artisti che si sono presentati alle tre puntate di Audition hanno scelto pezzi ad hoc che fanno parte della storia della nostra musical italiana. È il caso di Alessandro Tomasi che, nella puntata condotta da Giorgia ieri giovedì 25 settembre su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, si è seduto al piano per intonare “Era già tutto previsto” di Riccardo Cocciante, pubblicato nel 1975. Quando ancora Alessandro non era nemmeno nato. Il cantante è apparso dapprima timido, ma una volta iniziata la performance si è mostrato totalmente sicuro di sé per questo ha stupito e conquistato i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, che con 4 sì lo hanno “promosso” ai Bootcamp. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

