X Factor 2025 a soli 16 anni Alessandro Tomasi canta Riccardo Cocciante e travolge la giuria – IL VIDEO
Quest’anno X Factor 2025 ha dimostrato già che il trend dei cantanti è uno: più cantautorato. Per questo molti degli aspiranti artisti che si sono presentati alle tre puntate di Audition hanno scelto pezzi ad hoc che fanno parte della storia della nostra musical italiana. È il caso di Alessandro Tomasi che, nella puntata condotta da Giorgia ieri giovedì 25 settembre su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, si è seduto al piano per intonare “Era già tutto previsto” di Riccardo Cocciante, pubblicato nel 1975. Quando ancora Alessandro non era nemmeno nato. Il cantante è apparso dapprima timido, ma una volta iniziata la performance si è mostrato totalmente sicuro di sé per questo ha stupito e conquistato i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, che con 4 sì lo hanno “promosso” ai Bootcamp. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: factor - soli
Ha solo 16 anni ma a X Factor 2025 ha lasciato tutti senza parole Alessandro Tomasi al pianoforte ha cantato Era già tutto previsto di Cocciante: standing ovation e quattro sì. Chi è questo giovane talento? #AlessandroTomasi #Xfactor - X Vai su X
Non camminare, corri. Da Acqua & Sapone. Solo fino al 1° novembre, acquistando 15€ di prodotti Colgate ricevi 10€ di cashback e hai l’opportunità di vincere la finale di X Factor 2025. Che aspetti? Non lasciarti sfuggire questa occasione di provare Max Whit - facebook.com Vai su Facebook
Nuove voci e sorprese a X Factor 2025: ecco i talenti da tenere d’occhio - Un'analisi delle audizioni di X Factor 2025: tra nuovi talenti, decisioni dei giudici e scelte musicali che fanno discutere. Come scrive notiziemusica.it
Le pagelle dell'ultima giornata di audizioni di X Factor 2025 - Gli strumenti tornano ad essere protagonisti sul palco: I top e I flop di Cosmopolitan della terza puntata. Lo riporta cosmopolitan.com