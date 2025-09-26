WWE | Rivelato lo status di Brock Lesnar dopo Wrestlepalooza
A seguito della schiacciante vittoria su John Cena a Wrestlepalooza, sembra che The Beast non tornerà molto presto. Nonostante Brock Lesnar sia apparso sul poster pubblicitario di Wrestlemania 42 e sembra ormai certo che prenderà parte alla Royal Rumble 2026, in Arabia, la wwe lo terrà lontano dagli show settimanali per un bel pò di tempo. La WWE, starebbe pensando di costruire grandi storyine per lui in vista di Wrestlemania e della Royal Rumble a cui prenderà parte con ruolo fondamentale, per entrambi i PLE. Inoltre la wwe sembra intenzionata a trattenerlo come una delle attrazioni principali della WWE per il 2026, nonostante ESPN abbia preso le distanze da lui. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: rivelato - status
