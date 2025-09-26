WWE | Gli haters contro Michelle McCool accuse di falsità e critiche feroci alla sua carriera

Michelle McCool ha affrontato critiche per gran parte della sua carriera, ma questa volta ha deciso di fare un passo in più, trasformando l’odio in una lezione per sua figlia. L’ex campionessa femminile della WWE ha condiviso un post su Instagram in cui ha mostrato alcuni dei messaggi offensivi che riceve regolarmente. Si va da commenti crudeli sul suo aspetto fisico ad attacchi al suo matrimonio con The Undertaker, rivelando così il lato più oscuro dei social media. Michelle McCool risponde agli hater: “Mostro a mia figlia perché non ha i social”. Nella didascalia, ha spiegato chiaramente il motivo di questa scelta, scrivendo: “Parliamoci chiaro: chi altro si offrirebbe volontario per mostrare a mia figlia perché non ha i social?”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

