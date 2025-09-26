WWE | Drew McIntyre si unisce a Henry Cavill nel reboot di Highlander

Drew McIntyre sta ufficialmente passando dal ring al grande schermo. di nuovo. Secondo quanto riportato da Deadline, la Superstar della WWE si è unita al cast del prossimo reboot di Highlander, in cui reciterà al fianco di Henry Cavill nella nuova produzione di Amazon MGM Studios e United Artists. McIntyre interpreterà Angus MacLeod, fratello di Connor MacLeod, personaggio interpretato da Cavill. Il film sarà diretto da Chad Stahelski, noto soprattutto per aver diretto la saga di John Wick. Si tratta di un passo enorme per McIntyre nella sua carriera cinematografica e di una nuova collaborazione con il team di Stunt 87Eleven di Stahelski. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

