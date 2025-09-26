WWE AEW | I voti di Dave Meltzer a All Out e Wrestlepalooza

La scorsa settimana abbiamo avuto una domenica che ci ha regalato la prima battaglia tra la WWE e l’AEW con due show importanti lo stesso giorno. Dave Meltzer come ogni venerdì ha pubblicato attraverso il Wrestling Observer Newsletter i voti in stelle ai match degli eventi e stavolta il confronto è stato impietoso. WWE Wrestlepalooza. Brock Lesnar vs John Cena: ** The Vision (Bron Breakker and Bronson Reed) vs The Usos: ***.25 Stephanie Vaquer vs IYO SKY (Vacant Women’s World Championship): ****.25 CM Punk and AJ Lee vs The Vision (Seth Rollins and Becky Lynch): ***.5 Cody Rhodes (c) vs Drew McIntyre (Undisputed WWE Championship): ***. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

