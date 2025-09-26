Al WTTC Global Summit di Roma, 12 Regioni italiane e Italcares mostrano eccellenze turistiche e wellness. Appuntamento il 29-30 settembre all’Auditorium. ROMA – Le Regioni italiane protagoniste al WTTC Global Summit 2025 per mostrare al mondo intero il meglio del Belpaese. Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto prenderanno parte alla prima storica edizione del vertice in Italia: un’occasione unica e imperdibile per presentare le proprie offerte turistiche a una platea internazionale di esperti, operatori e investitori. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - WTTC Summit 2025: l’Italia turistica si presenta al mondo