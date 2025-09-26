WTA Pechino Paolini show | Sevastova battuta in due set
Jasmine Paolini esordisce con vittoria nel primo turno del WTA 1000 di Pechno: battuta senza difficoltà la Sevastova in due set Al WTA 1000 di Pechino esordio senza problemi per Jasmine Paolini. L’azzurra fresca vincitrice della Billie Jean King Cup insieme alle compagne di Nazionale, ha battuto in due set Anastasija Sevastova con il punteggio di 6-1, 6-3. Nel secondo turno ora l’attenderà la statunitense Sofia Kenin con cui i precedenti sono 0-3 in favore di quest’ultima. Nel primo set Paolini deve affrontare subito due palle break: la prima è sbagliata dalla lettone con il suo dritto, la seconda è disinnescata dall’azzurra dopo scambio con recupero incrociato stretto. 🔗 Leggi su Sportface.it
