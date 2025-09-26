WTA Pechino Jasmine Paolini brilla | battuta Sevastova in due set

Jasmine Paolini continua a confermarsi tra le protagoniste del circuito femminile e inaugura con il piede giusto il suo cammino al WTA 1000 di Pechino. L’azzurra ha infatti superato la lettone Anastasija Sevastova con un netto 6-1, 6-3, conquistando un posto al terzo turno del prestigioso torneo cinese. Il match. Fin dai primi game Paolini ha mostrato solidità e lucidità nei momenti chiave. Nel primo set, dopo aver annullato tre palle break nel game d’apertura, ha preso in mano l’inerzia della sfida con colpi profondi e un dritto incisivo che ha messo in difficoltà l’avversaria. Il parziale si è chiuso rapidamente sul 6-1, senza mai dare l’impressione di poter sfuggire al controllo dell’azzurra. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

