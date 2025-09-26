Le partite del secondo turno della parte bassa del tabellone animano il programma di giornata del torneo WTA 1000 di Pechino. Esordio con annessa e convincente vittoria per le statunitensi Coco Gauff e Amanda Anisimova, testa di serie numero due e tre. Jasmine Paolini passa il turno in scioltezza e affronterà l’americana Sofia Kenin negli ottavi di finale. La canadese Leylah Fernandez, testa di serie numero 25, annichilisce la greca Maria Sakkari 6-2 6-0 in un’ora e quindici minuti. L’americana Sofia Kenin prevale sulla russa Polina Kudermetova 6-4 6-2 in un’ora e ventuno minuti. Debutto convincente per Coco Gauff. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Pechino 2025, avanzano Gauff e Anisimova. Paolini sfiderà Kenin negli ottavi