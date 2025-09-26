wrestlepalooza e i suoi malumori

Il primo Premium Live Event trasmesso su ESPN della WWE è alle porte, trascinandosi dietro un numero inaspettatamente elevato di critiche sui social da parte dei fan. L’evento in sé non mi convinceva sin dall’inizio, diciamo dal suo nome già. “Palooza” è un termine accrescitivo, esagerato, che indica una straordinarietà. Wrestlepalooza è, dunque, uno show esagerato di wrestling, da urlo, il che più che enfatizzarne l’aura ha l’inatteso risvolto di renderlo altisonante, macchiettistico, esagerato e innaturale. E non è l’evento di punta, come Wrestlemania (che a ragione si chiama così), ma un PLE come tanti altri, che vorrebbe distinguersi dagli altri solo perché è su ESPN (alla modica cifra di 29,99$). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

