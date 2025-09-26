Wrestlepalooza e i suoi malumori
Il primo Premium Live Event trasmesso su ESPN della WWE è alle porte, trascinandosi dietro un numero inaspettatamente elevato di critiche sui social da parte dei fan. L’evento in sé non mi convinceva sin dall’inizio, diciamo dal suo nome già. “Palooza” è un termine accrescitivo, esagerato, che indica una straordinarietà. Wrestlepalooza è, dunque, uno show esagerato di wrestling, da urlo, il che più che enfatizzarne l’aura ha l’inatteso risvolto di renderlo altisonante, macchiettistico, esagerato e innaturale. E non è l’evento di punta, come Wrestlemania (che a ragione si chiama così), ma un PLE come tanti altri, che vorrebbe distinguersi dagli altri solo perché è su ESPN (alla modica cifra di 29,99$). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: wrestlepalooza - suoi
Giando è sceso sul parquet con NBA 2K26: trovi i suoi pareri nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Il grande giorno è arrivato! Cercare vendetta contro @DMcIntyreWWE costerà a @CodyRhodes il suo Title? Non perdetevi #Wrestlepalooza, live STANOTTE a partire dall'1:00 e dopo on demand sul @WWENetwork! - X Vai su X
I risultati di WWE Wrestlepalooza - Come sarà andato il primo Premium Live Event WWE della nuova era ESPN, in diretta da Indianapolis? Lo riporta msn.com