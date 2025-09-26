Woolkye addio a telefonate e attese | l’ufficio si prenota con un click

Dimenticate telefonate, moduli e tempi d’attesa: con Woolkye, l’ufficio si prenota in tempo reale, da uno smartphone, ovunque ci si trovi. La nuova app – ideata e sviluppata a Napoli – rivoluziona il mondo degli spazi di lavoro flessibili, permettendo di trovare e riservare uffici, postazioni, coworking, sale riunioni, studi medici e sale conferenze in pochi secondi. Un click e si è dentro: che si voglia lavorare in un caffè del centro storico partenopeo, in uno spazio silenzioso a Milano o in una sala riunioni attrezzata a Roma, Woolkye connette subito a una rete di location disponibili, senza contratti e senza partita Iva obbligatoria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it