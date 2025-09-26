Women and the City | il festival dedicato alla parità di genere torna a Torino e in altri comuni

Torinotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna per la sua terza edizione Women and the City, il festival dedicato alla parità di genere promosso e ideato dall’associazione Torino Città per le Donne, che attraverso incontri, laboratori, dialoghi, esibizioni e spettacoli in diversi luoghi della città, si propone di essere un momento di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: women - city

Amichevoli estive su Sky e NOW: Napoli, Sassuolo, Women’s Cup e Palermo-Manchester City in diretta

women and the cityWomen and the City: il festival dedicato alla parità di genere torna a Torino e in altri comuni - Torna per la sua terza edizione Women and the City, il festival dedicato alla parità di genere promosso e ideato dall’associazione Torino Città per le Donne, che attraverso incontri, laboratori, dialo ... Si legge su torinotoday.it

Women and the city, riflessioni sulle città a misura di genere - Si terrà dal 12 al 15 ottobre 2023 la prima edizione del festival Women and The City, l’appuntamento ideato dall'Associazione Torino Città per le Donne per promuove l’avvio di una riflessione comune ... Come scrive huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Women And The City