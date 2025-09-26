Il mese di settembre 2025 ha visto un’importante presentazione nel panorama videoludico, con l’anteprima di Marvel’s Wolverine durante il PlayStation State of Play. Questo evento ha rappresentato un momento di grande attesa per gli appassionati, offrendo una prima occhiata al nuovo titolo action dedicato all’universo Marvel. L’uscita è prevista per il 2026 e si prospetta come uno dei giochi più attesi dell’anno. In questo approfondimento analizzeremo i dettagli principali emersi, le possibili implicazioni narrative e le connessioni con altri progetti Marvel in sviluppo. marvel’s wolverine anticipa un futuro sconvolgente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Wolverine e il potenziale ritorno di days of future past nella marvel