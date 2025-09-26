Wired Next Fest 2025 Trentino alla scoperta del simulatore Vitruvian VR

Wired.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un simulatore di realtà virtuale in cui movimenti e immagini vanno di pari passo, per un’esperienza immersiva e senza stordimento: provare per credere, dal 3 al 5 ottobre 2025 a Rovereto. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Wired Next Fest 2025 Trentino, alla scoperta del simulatore Vitruvian VR

