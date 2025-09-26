Windows 10 le patch di sicurezza in Europa saranno gratuite | la vittoria delle associazioni di consumatori

Dday.it | 26 set 2025

Nel SEE Microsoft offrirà gratis le patch di sicurezza di Windows 10, una vittoria delle associazioni dei consumatori che hanno spinto l’azienda a rimuovere vincoli come Windows Backup e Microsoft Rewards. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - Windows 10, le patch di sicurezza in Europa saranno gratuite: la vittoria delle associazioni di consumatori

