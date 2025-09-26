WII WiiSX CubeSX Beta 4.2 | Multitap Mouse PSX e Massima Velocità!

Salve a tutti gli appassionati di retrogaming! Il team di sviluppo di WiiSX e CubeSX ha appena rilasciato una nuova, attesissima versione dell’emulatore PSX per Nintendo Wii e GameCube: la Beta 4.2. Questo aggiornamento porta con sé miglioramenti significativi, funzionalità ricercate e importanti correzioni che rendono l’esperienza di gioco più fluida, compatibile e, perché no, divertente con gli amici. Scopriamolo insieme! Cosa c’è di nuovo nella Beta 4.2?. Ecco le novità principali di questa release: Supporto Multitap e Mouse PSX: Finalmente! Ora puoi goderti i leggendari party game per PlayStation a fino a 4 giocatori grazie al supporto del Multitap. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

