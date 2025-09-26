Wicked – Parte 2 Cynthia Erivo e Ariana Grande nel trailer ufficiale

WickedParte 2, ecco il trailer ufficiale con Cynthia Erivo e Ariana Grande: diretto da Jon M. Chu, il film arriva al cinema il 19 novembre; nel cast anche Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey ed Ethan Slater. “E ora, in qualunque modo finiscano le nostre storie, so che tu hai riscritto la mia essendomi amica.” Il fenomeno culturale cinematografico globale dello scorso anno ( qui la nostra recensione del primo film ), diventato l’adattamento cinematografico di Broadway di maggior successo di tutti i tempi, giunge ora alla sua epica, elettrizzante ed emozionante conclusione in Wicked – Parte 2. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

