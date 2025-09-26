‘Why Do I Still Think About You’ | il memoir di Karmen Audino che racconta l’amore il trauma e la memoria
Una domanda universale: perché non riusciamo a lasciar andare?. Why Do I Still Think About You nasce da un interrogativo tanto semplice quanto universale: perché alcune persone o storie continuano a vivere dentro di noi, anche quando sembrano finite? È il cuore del memoir di Karmen Audino, scrittrice e storyteller italiana con base a Dubai, che con voce lirica e visiva affronta i temi di amore, perdita, trauma e memoria. Non un manuale di auto-aiuto, ma un racconto che oscilla tra confessione personale e riflessione collettiva, in grado di parlare a chiunque si sia chiesto almeno una volta: “Perché penso ancora a quella persona?”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
