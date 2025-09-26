WhatsApp | nuova truffa del finto sondaggio per rubare gli account Ecco come funziona e come proteggersi
È sbarcata una nuova truffa su WhatsApp. Un finto sondaggio o concorso convince a votare e a inserire un codice a 8 cifre, inviato dai cyber criminali. Ed ecco fatto utenza rubata e scatta la truffa. Come funziona. L’inganno parte sempre da un’esca convincente: un concorso che promette premi, un sondaggio su temi popolari o una votazione apparentemente innocua. Il messaggio arriva spesso via chat, da un contatto che si ha in rubrica e che a sua volta è stato ingannato, oppure compare sui social con inserzioni sponsorizzate. Si viene invitati a inserire il proprio numero di telefono per partecipare. 🔗 Leggi su Panorama.it
