WhatsApp continua a spingere gli aggiornamenti di stato

Tuttoandroid.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta di WhatsApp per Android: è la versione 2.25.27.5 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

whatsapp continua a spingere gli aggiornamenti di stato

© Tuttoandroid.net - WhatsApp continua a spingere gli aggiornamenti di stato

In questa notizia si parla di: whatsapp - continua

Significato e utilizzo delle emoji su WhatsApp in continua evoluzione

WhatsApp Beta continua a migliorare l’integrazione con Meta AI

whatsapp continua spingere aggiornamentiWhatsApp lavora ad una nuova funzione per gli aggiornamenti di stato: più controllo sulle ricondivisioni - All'interno della versione Android della Beta di WhatsApp è stata riscontrata una nuova funzione che permette maggiore controllo sugli aggiornamenti di stato. Come scrive multiplayer.it

whatsapp continua spingere aggiornamentiWhatsApp continua a spingere gli aggiornamenti di stato - Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta di WhatsApp per Android: è la versione 2. Segnala tuttoandroid.net

Cerca Video su questo argomento: Whatsapp Continua Spingere Aggiornamenti