Welfare sanitario Vaia | Senza salute non ci sono crescita coesione sociale né sicurezza

Periodicodaily.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "L' Europa attraversa profonde trasformazioni tecnologiche, demografiche ed epidemiologiche. I dati lo confermano, ma la vera domanda resta: quale società vogliamo costruire? Una società sicura, coesa e capace di garantire la salute di tutti i cittadini. In questo contesto, il welfare sanitario è una priorità strategica. Non si tratta di previdenza o lavoro, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: welfare - sanitario

welfare sanitario vaia senzaWelfare sanitario, Vaia: "Senza salute non ci sono crescita, coesione sociale né sicurezza" - Intervento dell'ex direttore della Prevenzione del ministero della Salute: 'Ridurre la spesa sanitaria a scapito dei più fragili significherebbe tradire la missione stessa dell'Europa' ... Si legge su adnkronos.com

Il welfare sanitario: assicurazione sul futuro - L’Europa attraversa profonde trasformazioni tecnologiche, demografiche ed epidemiologiche. Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Welfare Sanitario Vaia Senza