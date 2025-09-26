Weekend da dimenticare il gelo arriverà in queste zone d’Italia

Temporeale.info | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Previsioni meteo da dimenticare per il weekend, la sentenza degli esperti è una vera batosta: maltempo e gelo protagonisti! Ecco i dettagli L’autunno è ufficialmente cominciato da appena qualche giorno, ma si è presentato davvero in pompa magna. Dopo una parentesi settembrina condita da clima tipicamente estivo, infatti, da inizio settimana l’Italia è alle prese. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

weekend da dimenticare il gelo arriver224 in queste zone d8217italia

© Temporeale.info - Weekend da dimenticare, il gelo arriverà in queste zone d’Italia

In questa notizia si parla di: weekend - dimenticare

Weekend di Misano da dimenticare per Bastianini: "La caduta? Colpa di una buca"

Gelo in arrivo, weekend da dimenticare in queste zone

Cerca Video su questo argomento: Weekend Dimenticare Gelo Arriver224