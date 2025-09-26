Weekend a Roma 5 eventi da non perdere sabato 27 e domenica 28 settembre

26 set 2025

La città di Roma non smette mai di sorprenderci, nemmeno con la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno: il weekend del 27 e 28 settembre promette esperienze uniche e tante cose da fare tra cultura, storia, natura e magia. Dalle aperture speciali dei musei ai festival dedicati alle famiglie, passando per tour nei quartieri più iconici e serate straordinarie in luoghi segreti: andiamo insieme alla scoperta di 5 appuntamenti imperdibili da segnare in agenda. Leggi anche: — Il Santuario Siriaco del Gianicolo, visite gratuite senza prenotazione: ecco le prossime aperture Giornate Europee del Patrimonio a Roma: arte e cultura a 1 euro. 🔗 Leggi su Funweek.it

weekend roma 5 eventiRoma eventi weekend. Nicola Piovani a Santa Cecilia, Alex Wyse all'Atlantico e la mostra diffusa su Corto Maltese - Piotta a Villa Lazzaroni, Elio Germano e Teho Teardo al Teatro Romano di Ostia Antica. Lo riporta ilmessaggero.it

