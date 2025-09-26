Weekend a Cesa con inaugurazioni animazione per bambini e iniziative di prevenzione

Casertanews.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fine settimana ricco di appuntamenti quello che attende Cesa, tra inaugurazioni, eventi culturali e iniziative di prevenzione e tutela ambientale.Sabato 27 settembre, alle ore 10:30, sarà inaugurata Via Bagno, dopo un importante intervento di riqualificazione urbana. Con la benedizione del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: weekend - cesa

24FRAME Future Film Fest: nel weekend del 12 e 13 aprile a Bologna anteprime e masterclass sull'animazione - Ecco tutti gli eventi in programma nel weekend al festival che si chiude domenica a Bologna, tra masterclass, workshop e anteprime. movieplayer.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Weekend Cesa Inaugurazioni Animazione