wec peugeot si conferma nella fp2 della 6h del fuji

Peugeot si conferma nella FP2 della 6h del Fuji, settimo e penultimo round del FIA World Endurance Championship 2025. Mikkel Jensen chiude in vetta la giornata giapponese con la 9X8 n. 93, presente in seconda piazza questa mattina alle spalle della sola gemella n. 94. Il danese si è imposto su Julien Andlauer (Porsche Penske n. 5) e Marco Sorensen (Aston Martin THOR n. 009), rispettivamente a +0.017 ed a +0.047 dalla vetta. Toyota n. 8 ed Alpine n. 35 completano nell'ordine la Top5 che nuovamente non vede nessuna Ferrari e nessuna Cadillac presenti. La migliore auto americana è la n. 12 in settima posizione alle spalle della Toyota n.

