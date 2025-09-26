WEC Ferrari si prepara per ‘lottare’ al Fuji

Si prospetta un fine settimana in salita per la Ferrari al Fuji, penultimo round del FIA World Endurance Championship. Il marchio italiano, in azione in Giappone con il chiaro intento di imporsi definitivamente nella classifica costruttori e di consolidare il primato tra i piloti, ha faticato nelle prime prove libere, segnate da un dominio di Peugeot. Le 499P hanno storicamente sofferto il tracciato che sorge ai piedi del Monte Fuji. L’ultimo settore, il più tortuoso, ha sempre messo in difficoltà il prototipo tricolore che a differenza del 2024 e del 2023 paga anche una velocità di punta inferiore ai rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, Ferrari si prepara per ‘lottare’ al Fuji

In questa notizia si parla di: ferrari - prepara

Formula 1, la Ferrari prepara Monza: Vasseur carica la squadra

Max Verstappen torna al Nürburgring per una nuova prova del NLS, questa volta in GT3 con una Ferrari 296 schierata da Emil Frey Racing. Dopo aver ottenuto il Permit, due settimane fa, l'olandese si prepara per il debutto nella classe regina dell'Inferno Verd - facebook.com Vai su Facebook

La #Ferrari si prepara a dei test mentre cerca di comprendere le difficoltà di Baku Queste e altre le notizie principali di oggi #F1 - X Vai su X

WEC, Ferrari si prepara per ‘lottare’ al Fuji - Si prospetta un fine settimana in salita per la Ferrari al Fuji, penultimo round del FIA World Endurance Championship. Da oasport.it

WEC, 6 Ore del Fuji 2025: gli orari e dove vedere la Ferrari in TV - il programma completo e tutti gli orari TV italiani della 6 Ore del Fuji 2025, dove seguire prove, qualifiche e gara del WEC. Lo riporta newsmondo.it