WEC Ferrari si prepara per ‘lottare’ al Fuji

Oasport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si prospetta un fine settimana in salita per la Ferrari al Fuji, penultimo round del FIA World Endurance Championship. Il marchio italiano, in azione in Giappone con il chiaro intento di imporsi definitivamente nella classifica costruttori e di consolidare il primato tra i piloti, ha faticato nelle prime prove libere, segnate da un dominio di Peugeot. Le 499P hanno storicamente sofferto il tracciato che sorge ai piedi del Monte Fuji. L’ultimo settore, il più tortuoso, ha sempre messo in difficoltà il prototipo tricolore che a differenza del 2024 e del 2023 paga anche una velocità di punta inferiore ai rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it

