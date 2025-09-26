WEC 6h Fuji | Peugeot apre il 100mo weekend della storia

Peugeot inaugura con il primo ed il secondo tempo il weekend del Fuji del FIA World Endurance Championship, penultimo round della stagione 2025. Loic Duval n. 94 tiene testa all’auto n. 93 di Jean – Eric Vergne, le due 9X8 hanno preceduto le due Aston Martin e la Porsche n. 5 ufficiale. Tutte le auto hanno regolarmente preso parte alla prima sessione del fine settimana. Peugeot ha controllato la scena sin dai primi minuti con la n. 94 in vantaggio di 4 decimi nei confronti della gemella n. 94. Ferma a +0.022 dalla vetta invece la prima delle Aston Valkyrie, la n. 009 di Alex RiberasMarco Sorensen. 🔗 Leggi su Oasport.it

