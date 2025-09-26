WEC 6h Fuji | Peugeot apre il 100mo weekend della storia
Peugeot inaugura con il primo ed il secondo tempo il weekend del Fuji del FIA World Endurance Championship, penultimo round della stagione 2025. Loic Duval n. 94 tiene testa all’auto n. 93 di Jean – Eric Vergne, le due 9X8 hanno preceduto le due Aston Martin e la Porsche n. 5 ufficiale. Tutte le auto hanno regolarmente preso parte alla prima sessione del fine settimana. Peugeot ha controllato la scena sin dai primi minuti con la n. 94 in vantaggio di 4 decimi nei confronti della gemella n. 94. Ferma a +0.022 dalla vetta invece la prima delle Aston Valkyrie, la n. 009 di Alex RiberasMarco Sorensen. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: fuji - peugeot
Sfrecciando sul rettilineo di Fuji. La velocità aumenta e la visione del pilota si restringe ogni secondo. Il Monte Fuji domina davanti a loro mentre spingono al limite su questo tratto mozzafiato #6HFuji #Peugeot9X8 #WEC #ClawsOutChaseOn - X Vai su X
Via diretti verso la settimana di gara a Fuji! Il Team Peugeot TotalEnergies è pronto a dare il massimo in pista! #6HFuji #Peugeot9X8 #WEC #ClawsOutChaseOn Vai su Facebook
WEC, 6h Fuji: Peugeot apre il 100mo weekend della storia - Peugeot inaugura con il primo ed il secondo tempo il weekend del Fuji del FIA World Endurance Championship, penultimo round della stagione 2025. Segnala oasport.it
WEC | Peugeot pronta a riprovarci: "Podio possibile, ma non garantito" - Il Fuji è un tracciato che pare molto favorevole alle caratteristiche della 9X8 versione EVO 2024: unito al podio ottenuto ad Austin, c'è tutto l'entusiasmo per ottenere un altro bel risultato, dando ... Si legge su it.motorsport.com