Wanda Nara il nuovo fidanzato è Martin Migueles Maxi Lopez conferma

Il cuore di Wanda Nara è tornato a battere. Dopo la tormentata separazione da Mauro Icardi – con cui la battaglia legale è ancora in corso – e la relazione tira e molla con il rapper L-Gante, la soubrette ha ritrovato il sorriso accanto ad una persona che non fa parte del mondo dello showbiz. Lui è Martin Migueles ed è argentino. La relazione, al centro della cronaca rosa da qualche settimana, è stata confermata da Maxi Lopez, l’ex marito di Wanda nonché padre dei suoi figli più grandi. Maxi Lopez conferma la storia d’amore tra Wanda Nara e Martin Migueles. Chi ha seguito la separazione tra Wanda Nara e Maxi Lopez probabilmente non avrebbe mai immaginato che 12 anni dopo avrebbero condiviso barbecue domenicali, riunioni di famiglia e persino un programma televisivo. 🔗 Leggi su Dilei.it

