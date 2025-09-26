Wanda Nara fa coppia con Martin Migueles | arriva il commento di Maxi Lopez

Comingsoon.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Wanda Nara ha ritrovato l’amore? Sembra che la showgirl argentina faccia coppia con Martin Migueles e arriva il commento dell’ex marito. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

wanda nara fa coppia con martin migueles arriva il commento di maxi lopez

© Comingsoon.it - Wanda Nara fa coppia con Martin Migueles: arriva il commento di Maxi Lopez

In questa notizia si parla di: wanda - nara

Wanda Nara, flirt con il calciatore Ayrton Costa? L'ex di lui non la prende bene

“Per lei ha lasciato la compagna”. Wanda Nara, il gossip: nuovo fidanzato famoso

Chi è Ayrton Costa, calciatore del Boca Juniors e nuovo flirt di Wanda Nara: ha lasciato la fidanzata per lei

wanda nara fa coppiaWanda Nara fa coppia con Martin Migueles: arriva il commento di Maxi Lopez - Sembra che la showgirl argentina faccia coppia con Martin Migueles e arriva il commento dell’ex marito. Come scrive comingsoon.it

Wanda Nara e il nuovo fidanzato Martin, Maxi Lopez conferma: "È un bravo ragazzo" - La soubrette non ha ancora ufficializzato la sua nuova relazione: a farlo al suo posto l'ex marito, che ha già conosciuto Migueles ... Si legge su corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Wanda Nara Fa Coppia