Vuelle Bucarelli suona la carica per l’esordio | Partiamo sfavoriti? Ma sappiamo di valere

Bucarelli, a pochi giorni dal via, la Vuelle ha inserito l’asse play-pivot che potrebbe modificare prospettive alla stagione, concorda? "Sicuramente l’innesto di Felder e il rientro di De Laurentiis ci cambiano un po’ la faccia - dice Lorenzo -. Il nostro americano, che è un gran giocatore, va ad aumentare il tasso atletico tra gli esterni mentre il ritorno di Rino porta muscoli ed esperienza sotto canestro. Obiettivamente, rispetto a quello che avete visto nelle amichevoli di pre-campionato, è cambiato il ritmo nelle transizioni grazie a Kay ed anche le spaziature in area grazie a Rino. Non andiamo a stravolgere quello che abbiamo fatto in precedenza, anzi andiamo ad aggiungere qualcosa al nostro gioco". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

