Voteremo la revoca dell' immunità Caso Salis Tajani non si fa intimorire

"Sulla vicenda Salis noi voteremo per la revoca dell'immunità, perché i reati sono stati commessi prima di diventare europarlamentare. Noi siamo garantisti sempre, ma proprio perché siamo garantisti rispettiamo le regole". Così il vicepremier e leader di FI, Antonio Tajani, dal palco di "Libertà", la festa del partito a Telese Terme (Benevento). "Sulla vicenda Salis non mi faccio intimorire neanche da Casapound con i suoi manifesti, sono abituato a ben altro, e non mi faccio intimorire dai mandanti di Casapound: non so chi siano i mandanti, ma comunque un mandante c'è", ha aggiunto Tajani, secondo il quale "forse sono tutti preoccupati dai sondaggi che ci indicano in crescita, forse diamo fastidio a chi vorrebbe vederci relegati in qualche angolo ma noi siamo protagonisti e saremo sempre più forti". 🔗 Leggi su Iltempo.it

