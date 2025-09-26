Volver più forte il turismo delle radici

Presentato Volver, il nuovo progetto dell’ Unione Comuni Garfagnana per rinforzare i legami con le comunità garfagnine in Sud America, dove la Garfagnana ha avuto ed ha una presenza storica significativa legata al fenomeno migratorio. Il progetto è stato presentato dalla presidente Raffaella Mariani e vede come capofila l’Ente da lei presieduto, con Parco Appennino nel Mondo e partner il Parco Appennino Tosco-Emiliano e il Circolo Toscano de La Plata -finanziato dalla Regione Toscana. Volver è rivolto ai giovani discendenti toscani in Sud America, agli operatori turisticiculturali della Garfagnana e alle reti dei toscani nel mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

