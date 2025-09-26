Volver più forte il turismo delle radici

Lanazione.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentato Volver, il nuovo progetto dell’ Unione Comuni Garfagnana per rinforzare i legami con le comunità garfagnine in Sud America, dove la Garfagnana ha avuto ed ha una presenza storica significativa legata al fenomeno migratorio. Il progetto è stato presentato dalla presidente Raffaella Mariani e vede come capofila l’Ente da lei presieduto, con Parco Appennino nel Mondo e partner il Parco Appennino Tosco-Emiliano e il Circolo Toscano de La Plata -finanziato dalla Regione Toscana. Volver è rivolto ai giovani discendenti toscani in Sud America, agli operatori turisticiculturali della Garfagnana e alle reti dei toscani nel mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

volver pi249 forte il turismo delle radici

© Lanazione.it - Volver, più forte il turismo delle radici

In questa notizia si parla di: volver - forte

Turismo, nessuna disdetta: "Una comunità forte e solidale. Ma va garantita la sicurezza" - Il fortunale non ha causato disdette e la velocità della ripartenza ha fatto in modo che chi si ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Volver Pi249 Forte Turismo