Volto sfigurato dal male ragazza di 15 anni salvata anche da due medici di Torrette

ANCONA Una ragazza di 15 anni, il volto segnato da una malformazione congenita, un destino che sembrava scritto. Poi la medicina, il coraggio e il gioco di squadra hanno le hanno cambiato la vita.

Armstrong pur di segnare rischia grosso: scontro tremendo, il club mostra il suo volto sfigurato

I piccoli sudari bianchi si vedono ovunque nelle foto e nei video girati a Gaza City. Di intere famiglie non restano che pochi sopravvissuti, che vagano tra un volto sfigurato e l’altro, accarezzano i corpi, ne baciano gli arti. https://ilmanifesto.it/gaza-i-bulldozer-spi - facebook.com Vai su Facebook

Il pestaggio di Lucia Regna non è stato ritenuto abbastanza grave da mandare in carcere chi l’ha ridotta in fin di vita. Sette minuti di colpi, il volto sfigurato e ricostruito con ventuno placche di titanio, un occhio compromesso per sempre. Eppure il tribunale di To - X Vai su X

Volto sfigurato dal male, ragazza di 15 anni salvata anche da due medici di Torrette - ANCONA Una ragazza di 15 anni, il volto segnato da una malformazione congenita, un destino che sembrava scritto. Da corriereadriatico.it

Pitbull azzanna una ragazza mentre lei lo accarezza: il volto sfigurato e i 20 punti di sutura. «Il sangue mi colava» - Una semplice carezza si è presto trasformata in un’aggressione improvvisa e brutale: in pochi secondi, una giovane donna è stata sfigurata da un cane incontrato per strada. Lo riporta leggo.it