Volto sfigurato dal male ragazza di 15 anni salvata anche da due medici di Torrette

Corriereadriatico.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA Una ragazza di 15 anni, il volto segnato da una malformazione congenita, un destino che sembrava scritto. Poi la medicina, il coraggio e il gioco di squadra hanno le hanno cambiato la vita.. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

