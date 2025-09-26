volley torneo in memoria della 13enne scomparsa nel 2018 una schiacciata per ricordare mila

La sua scomparsa ha creato un vuoto incolmabile nelle compagne di squadra, nelle amiche e in tutti quelli che l’hanno conosciuta. Ora, il torneo in sua memoria, è diventato appuntamento fisso della pallavolo riminese. Mila Figueredo Dos Santos, morta nel 2018 ad appena 13 anni per una brutta malattia, è ricordata dalla Pallavolo Viserba con un evento, ‘ Una schiacciata per Mila ’, nato cinque anni fa e che in questo 2025 fa registrare grandi numeri, in costante crescita. Si gioca domani e dopodomani. Quest’anno saranno ben 28 le squadre al via, tutte femminili, e suddivise nelle categorie Open, Under 18, Under 16 e Under 14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

