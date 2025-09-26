Volley Modena e PalaBursi | Ancora nessuna firma

Non accenna a posarsi il polverone sollevatosi sul campo di gara del Volley Modena, neopromosso in A2 femminile, a distanza di vent’anni esatti dall’ultima stagione in serie A. La società ha preso in considerazione la possibilità di disputare il campionato (che inizia tra meno di dieci giorni) al PalaBursi di Rubiera. E il Comune di Modena, evidentemente, non ha gradito per nulla. La vicenda sembra ancora lontana dal aver trovato un chiarimento definitivo, ma la sensazione che si ricava dalle innumerevoli telefonate intercorse è che esistano i margini per trovare un accordo, che nella realtà dei fatti deve essere trovato soprattutto tra il Volley Modena e il PalaMadiba, come in buona sostanza richiesto dal Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Volley Modena e PalaBursi: "Ancora nessuna firma"

Volley Modena e PalaBursi: "Ancora nessuna firma" - Bufera sulla scelta dell’impianto, parla il presidente della società Muzzioli "La Lega ha dato dei tempi da rispettare e il Comune non ci è venuto incontro". Riporta ilrestodelcarlino.it

Pasticcio burocratico sul campo, Volley Modena prenderà casa a Rubiera - Bortolamasi e Guerzoni: “La firma dell’accordo col gestore del PalaBursi, preclude qualsiasi possibile collaborazione futura”. Scrive modenatoday.it