Volley le probabili formazioni di Italia-Polonia | i sestetti titolari per la semifinale dei Mondiali

Italia e Polonia si affronteranno nella semifinale dei Mondiali 2025 di volley maschile, che andrà in scena sabato 27 settembre (ore 12.30) in quel di Pasay City (sobborgo della metropoli Manila). Le due formazioni si fronteggeranno a viso aperto per meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo della rassegna iridata, da disputare il giorno successivo contro la vincente del confronto tra Bulgaria e Cechia, in programma quattro ore prima sempre nella capitale delle Filippine. Due tra le grandi favorite della vigilia per la conquista del titolo iridato si sfideranno in quella che sarà una rivincita della finale giocata qualche settimana fa in Nations League. 🔗 Leggi su Oasport.it

