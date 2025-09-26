Volley la Rossopomodoro ospita Sciacca in amichevole
Seconda amichevole di precampionato per la Rossopomodoro Volo Palermo, che domani – sabato 27 settembre – ospiterà la Scalia Sciacca con la quale sabato scorso ha affrontato il primo test della nuova stagione. Il match, non essendo disponibile il Palaoreto, si svolgerà al Club Leoni di Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
