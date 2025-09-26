Volley la grande classica si rianima | Italia-Polonia i precedenti da grandi occasioni tra Mondiali Olimpiadi ed Europei

Il confronto tra Italia e Polonia è ormai diventato una grande classica della pallavolo internazionale, visto che negli ultimi anni si è disputato con una grande frequenza nelle fasi calde delle competizioni di primo livello. Tutto iniziò domenica 11 settembre 2022, quando gli azzurri vinsero la finale dei Mondiali per 3-1 (21-25; 25-21; 25-18; 25-20): la nostra Nazionale riuscì a espugnare lo Spodek di Katowice e ad ammutolire i 9.700 spettatori che speravano in un nuovo ruggito dei biancorossi. Il Bel Paese si laureò Campione del Mondo per la quarta volta nella storia: dopo le apoteosi del 1990, 1994, 1998 con Fefé De Giorgi, il poker si è concretizzato con il pugliese nel ruolo di Commissario Tecnico, tra l’altro dopo aver conquistato il titolo continentale nella stagione precedente, al debutto sulla panchina tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, la grande classica si rianima: Italia-Polonia, i precedenti da grandi occasioni tra Mondiali, Olimpiadi ed Europei

