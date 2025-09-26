Volley la grande classica si rianima | Italia-Polonia i precedenti da grandi occasioni tra Mondiali Olimpiadi ed Europei

Oasport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il confronto tra Italia e Polonia è ormai diventato una grande classica della pallavolo internazionale, visto che negli ultimi anni si è disputato con una grande frequenza nelle fasi calde delle competizioni di primo livello. Tutto iniziò domenica 11 settembre 2022, quando gli azzurri vinsero la finale dei Mondiali per 3-1 (21-25; 25-21; 25-18; 25-20): la nostra Nazionale riuscì a espugnare lo Spodek di Katowice e ad ammutolire i 9.700 spettatori che speravano in un nuovo ruggito dei biancorossi. Il Bel Paese si laureò Campione del Mondo per la quarta volta nella storia: dopo le apoteosi del 1990, 1994, 1998 con Fefé De Giorgi, il poker si è concretizzato con il pugliese nel ruolo di Commissario Tecnico, tra l’altro dopo aver conquistato il titolo continentale nella stagione precedente, al debutto sulla panchina tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it

volley la grande classica si rianima italia polonia i precedenti da grandi occasioni tra mondiali olimpiadi ed europei

© Oasport.it - Volley, la grande classica si rianima: Italia-Polonia, i precedenti da grandi occasioni tra Mondiali, Olimpiadi ed Europei

In questa notizia si parla di: volley - grande

Valtellina Summer League: vanno in scena grande basket e volley. Ecco quando

LIVE Italia-Serbia, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: grande sfida tra Egonu e Boskovic!

Italia-Serbia: la grande rivalità del volley femminile si riaccende in VNL ad Apeldoorn

Volley, la grande classica si rianima: Italia-Polonia, i precedenti da grandi occasioni tra Mondiali, Olimpiadi ed Europei - Il confronto tra Italia e Polonia è ormai diventato una grande classica della pallavolo internazionale, visto che negli ultimi anni si è disputato con una ... Si legge su oasport.it

DIRETTA/ Modena Trento (risultato finale 1-3) video streaming Rai: vince l’Itas! (oggi 6 gennaio 2025) - Una grande classica della nostra pallavolo merita la ribalta televisiva e così sarà: la diretta Modena Trento in tv sarà garantita su Rai Sport HD, il canale numero 58 del telecomando, tradizionale ... Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Volley Grande Classica Rianima