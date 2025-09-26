Volley assegnati i prossimi Mondiali | dove si giocherà nel 2027 e nel 2029? Prime volte storiche

La FIVB ha assegnato l’organizzazione delle prossime edizioni dei Mondiali di volley: nel 2027 le donne giocheranno negli USA e in Canada, mentre gli uomini saranno impegnati in Polonia (decisione già comunicata qualche mese fa e semplicemente ratificata nella giornata odierna a Manila); nel 2029, invece, la rassegna iridata maschile avrà luogo in Qatar, mentre la sede di quella femminile deve ancora essere decisa. Per la prima volta nella storia i Mondiali di pallavolo saranno protagonisti in Nord America, tra l’altro un anno prima delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. A ospitare le fasi finali della kermesse prevista tra due anni, dove l’Italia sarà chiamata a difendere il titolo conquistato poche settimane fa a Bangkok (Thailandia), sarà la OCVIBE di Anaheim (California, USA). 🔗 Leggi su Oasport.it

